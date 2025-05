Milan la protesta della Curva Sud fa eco anche all’estero

La voce del forte malcontento rossonero ha oltrepassato i confini nazionali, trovando eco persino sulle pagine del prestigioso Daily Mail 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la protesta della Curva Sud fa eco anche all’estero

VIDEO – Milan, Curva Sud: il corteo di protesta contro la società | PM NEWS

Oggi la Curva Sud del Milan ha preso parte a una protesta contro la società, criticando apertamente i dirigenti attuali.

Protesta Milan, la fanzina della Curva Sud: “Vendesi, Liberate il Milan” | FOTO

Fuori Casa Milan, la fanzina "Liberate il Milan" continua la protesta dei tifosi della Curva Sud contro la gestione della squadra.

I tifosi del Milan abbandonano lo stadio durante la partita per protesta: la Curva Sud resta vuota

Durante la partita a San Siro, i tifosi del Milan della Curva Sud hanno deciso di abbandonare lo stadio alle proteste contro la società, lasciando la curva vuota al 15’.

Milan, la contestazione della Curva Sud

Video Milan, la contestazione della Curva Sud Video Milan, la contestazione della Curva Sud

Milan, clamorosa contestazione: un muro umano in Curva per mandare a casa la dirigenza

Segnala msn.com: Non potendo esporre bandiere e striscioni, i tifosi si sono disposti sulle gradinate in modo da comporre la scritta “Go Home”. Clima pensate ma l’ad Furlani prova a rassicurare l’ambiente: “La settima ...

I tifosi del Milan abbandonano lo stadio durante la partita per protesta: la Curva Sud resta vuota

fanpage.it scrive: Al 15' la Curva Sud di San Siro si è svuotata: i tifosi hanno concluso così la contestazione contro la società cominciata a Casa Milan con cori e striscioni ...

Milan, duro messaggio della Curva Sud: "I colpevoli di questo scempio"

Riporta msn.com: Continua la protesta dei tifosi del Milan davanti a Casa Milan, il clima è rovente. A guidare la contestazione è la Curva Sud, che ha voluto esprimere chiaramente il proprio dissenso rivolgendosi alla ...