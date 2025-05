Milan la curva si ribella | cori e striscioni contro la società Addio allo stadio

A Milano, la curva si ribella: cori e striscioni contro la società e l'addio allo stadio. La protesta esplode davanti a Casa Milan, ore prima di Milan-Monza, dove migliaia di tifosi manifestano contro proprietà e dirigenza, accusati di aver tradito l’amore e l’identità del club. Dallo strappo con la passione agli striscioni di rabbia, una voce forte si leva nel cuore rossonero.

La protesta non inizia allo stadio, ma davanti a Casa Milan, ore prima del fischio d'inizio di Milan-Monza. Lì dove tre anni fa si festeggiava uno scudetto atteso da oltre un decennio, oggi migliaia di tifosi si sono radunati per contestare la proprietà e la dirigenza, accusati di aver smarrito l'identità del club in nome del bilancio. È il primo atto di una giornata carica di tensione, iniziata sotto un sole cocente e proseguita poi allo stadio, dove i cori si sono fatti ancora più duri. Circa cinquemila persone (tremila secondo la Questura) si sono presentate all'appello lanciato nei giorni scorsi dalla curva Sud: famiglie, ragazzi, vecchi abbonati, non solo ultras.

