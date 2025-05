Milan il Bayern punta Leao

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao questa estate, con il Bayern Monaco interessato ad aggiungerlo alla propria rosa. Secondo Sky Sport Germania, i bavaresi cercano un attaccante per affiancare Musiala e Kane, puntando su Wirtz, ma il giocatore è molto vicino ad altri club. La possibile cessione del portoghese potrebbe cambiare gli equilibri del mercato in estate.

Rafael Leao potrebbe essere la prima cessione del Milan in questa estate. Come riportato da Sky Sport Germania, il Bayern Monaco sta cercando un giocatore offensivo da affiancare a Musiala e Kane. Il primo obiettivo del club bavarese risponde al nome di Florian Wirtz il quale però è molto vicino

Milan, il Bayern punta Leao

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao, indicato come possibile prima cessione estiva. Secondo Sky Sport Germania, il Bayern Monaco punta a rinforzare l'attacco correggendo l'assenza di un elemento come Leao, dopo aver mostrato interesse anche per Wirtz.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri

Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

