Milan Curva contro tutti! Sorpresa Maldini Un pericolo per Leao Allegri …

La Curva Milan scende in campo con una protesta sorprendente contro tutti, mettendo in discussione le scelte di Maldini e creando tensioni anche tra Leao e Allegri. Tra tensioni, voci di calciomercato e rischi per gli interlocutori, la giornata rossonera è caratterizzata da un clima di forte fermento e incertezza. Ecco le principali notizie che scuotono il mondo Milan.

La fortissima protesta della Curva e le voci di calciomercato sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Curva contro tutti! Sorpresa Maldini. Un pericolo per Leao. Allegri …

Contenuti che potrebbero interessarti

Curva Sud, ritrovo a Casa Milan: “Per tutti i Milanisti che hanno a cuore …”

Per tutti i tifosi del Milan, la Curva Sud invita i sostenitori a ritrovarsi a Casa Milan prima della sfida contro il Monza.

Milan, la Curva Sud contro Furlani, Ibrahimovic e Cardinale: su Maldini …

Prima di Milan-Monza, la Curva Sud ha rivolto contestazioni a Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, riservando anche alcune parole su Paolo Maldini.

VIDEO – Milan, Curva Sud: il coro contro Ibra, Furlani e Scaroni | PM NEWS

Oggi, la Curva Sud del Milan ha preso parte a una protesta contro gli attuali dirigenti, con cori pungenti contro Ibra, Furlani e Scaroni.

Milan, i cori più belli della CURVA SUD Milano con TESTO ?????

Video Milan, i cori più belli della CURVA SUD Milano con TESTO ????? Video Milan, i cori più belli della CURVA SUD Milano con TESTO ?????

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, contestazione dei tifosi davanti alla sede: “Via tutti, liberateci da questa agonia”

Riporta msn.com: Migliaia di persone in via Aldo Rossi, striscioni contro presidenza e dirigenti: nel mirino anche Ibrahimovic. Cori per Maldini e Silvio Berlusconi: “C’è solo un presidente” ...

Milan, la Curva Sud contro Furlani, Ibra e Cardinale: cori per Maldini |Video

Secondo informazione.it: Il tifo organizzato milanista protesta nei pressi della sede del club: tutti sono finiti nel mirino della critica La Milano nerazzurra non può certo festeggiare dopo la conquista dello Scudetto da par ...

Milan, i tifosi scendono in piazza: “Via Cardinale, Furlani ed Ibra”, poi invocano Maldini – Calciomercato.it

calciomercato.it scrive: Milan contestato: la protesta dei tifosi rossoneri e della Curva Sud contro proprietà e dirigenza. Ecco tutti i dettagli ...