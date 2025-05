Milan cosa si compra Gerry Cardinale | tifosi furiosi

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, conquista il Daily Telegraph con un accordo di massima, scatenando la reazione furiosa dei tifosi del Milan. Con questa operazione, l’imprenditore americano rafforza il suo portafoglio, ma desta scalpore tra i supporter rossoneri, preoccupati per le implicazioni sul futuro del club e per le mosse strategiche di Cardinale nel mondo dello sport e dei media.

Nuovo colpo per Gerry Cardinale. Il fondatore del fondo di investimento americano RedBird, proprietario del Milan, è riuscito a mettere le mani sul Daily Telegraph. In un comunicato, RedBird ha annunciato di aver raggiunto un «accordo di massima» per l’acquisizione del giornale conservatore inglese per 500 milioni di sterline ( 595 milioni di euro ), che consentirà al fondo di diventare «unico azionista di controllo». Si tratta del «più grande investimento» realizzato da RedBird «nella stampa britannica in un decennio e inaugura una nuova era di crescita» per il Telegraph, «una testata con 170 anni di storia», si legge in una nota diramata dalla società americana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, cosa si compra Gerry Cardinale: tifosi furiosi

