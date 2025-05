Milan clamorosa contestazione | un muro umano in Curva per mandare a casa la dirigenza

Una calda giornata a Milano è stata segnata da una clamorosa contestazione dei tifosi del Milan, che hanno formato un muro umano in curva e scatenato proteste infuocate davanti a Casa Milan e allo stadio. Fischi e cori di dissenso hanno espresso la delusione per la gestione e i risultati della squadra, chiedendo un cambiamento urgente nella dirigenza.

Milano – La feroce e rumorosa contestazione nel caldo pomeriggio davanti a Casa Milan prima, la scenografica e ancor più fragorosa protesta a San Siro poi. In entrambi i casi nel mirino dei tifosi rossoneri sono finiti proprietà e dirigenza, ma pure la squadra. Fischi, il coro "andate a lavorare" rivolto ai giocatori, ma soprattutto una coreografia particolare nella Sud. Non potendo esporre striscioni e bandiere i supporter hanno optato per una coreografia "umana": chi occupava il secondo anello blu si è disposto lungo il settore creando la scritta: "Go Home". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milan, clamorosa contestazione: un muro umano in Curva per mandare a casa la dirigenza

