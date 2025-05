Migranti Consiglio d’Europa | No a pressioni politiche sulla Cedu

Il Consiglio d’Europa, con il segretario generale Alain Berset, risponde ai tentativi di influenzare l’interpretazione della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che non si devono esercitare pressioni politiche. Nove Stati membri, tra cui Danimarca e Italia, avevano chiesto un dibattito a livello europeo, ma il Consiglio ribadisce l’indipendenza e l’autonomia delle decisioni giudiziarie.

Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa, risponde alla lettera con cui nove Stati membri, su iniziativa di Danimarca e Italia, hanno chiesto di aprire un dibattito europeo sul modo in cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) viene interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, poiché alcune interpretazioni limiterebbero la capacità degli Stati di adottare misure efficaci in materia di migrazione e sicurezza, soprattutto riguardo all’espulsione di stranieri condannati per reati gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it