Migranti Alarm Phone | 200 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale

Alarm Phone segnala che circa 200 migranti sono in pericolo nel Mediterraneo centrale, su due imbarcazioni di legno. Attualmente, è impossibile contattare una delle due barche, mentre le autorità sono state avvertite. La situazione di troppe persone in difficoltà mette in evidenza la gravità delle crisi migratorie e la necessità di interventi immediati.

(Adnkronos) – "Ci sono 200 persone su due imbarcazioni in difficoltĂ nel Mediterraneo centrale". Lo fa sapere su X Alarm Phone. "Abbiamo allertato le autoritĂ riguardo a due imbarcazioni di legno, ciascuna con a bordo circa 100 persone – si legge nel post – Non riusciamo piĂą a raggiungerne una, mentre l'altra è alle prese . L'articolo Migranti, Alarm Phone: “200 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Migranti, Alarm Phone: “200 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale”

Trump e il telefono che disturba. Sorpresa, è il suo – Video; Giro d'Italia, oggi la quattordicesima tappa: orario, percorso e dove vederla; Napoli scudetto, le lacrime di Maradona Junior: Papà ha insegnato a crederci; Gp Silverstone, oggi qualifiche e sprint race: orario e dove vederle (in chiaro).

