Migranti Alarm Phone | 200 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale

Alarm Phone segnala che nel Mediterraneo centrale ci sono 200 migranti in pericolo, divisi tra due imbarcazioni di legno con circa 100 persone ciascuna. La loro situazione è critica, e le autorità sono state avvertite, ma una delle imbarcazioni è irraggiungibile. La crisi migratoria continua a preoccupare e richiede interventi urgenti.

(Adnkronos) – "Ci sono 200 persone su due imbarcazioni in difficoltĂ nel Mediterraneo centrale". Lo fa sapere su X Alarm Phone. "Abbiamo allertato le autoritĂ riguardo a due imbarcazioni di legno, ciascuna con a bordo circa 100 persone – si legge nel post – Non riusciamo piĂą a raggiungerne una, mentre l'altra è alle prese

Migranti, Alarm Phone: “200 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale”

Alarm Phone segnala che circa 200 migranti sono in pericolo nel Mediterraneo centrale, su due imbarcazioni di legno.

Migranti, Alarm Phone: “200 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale”

Alarm Phone segnala che 200 migranti sono in pericolo nel Mediterraneo centrale, su due imbarcazioni in difficoltĂ .

