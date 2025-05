Migliaia di tifosi del Milan hanno protestato contro la società

Sabato 24 maggio, migliaia di tifosi del Milan si sono radunati davanti alla sede del club per esprimere il loro malcontento, protestando contro la dirigenza al termine di una stagione deludente. Organizzata dagli ultras della Curva Sud, la manifestazione ha portato un forte messaggio di dissenso, culminato con uno striscione che chiedeva le dimissioni della dirigenza e la volontà di un miglioramento per il futuro del club.

