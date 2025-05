Micheli Nextalia | Ops Mps-Mediobanca è un paradosso; golden power strumento letale; i dazi di Trump sono un autogol; Netanyahu responsabile del genocidio a Gaza; Meloni vive nel terrore del complotto

Francesco Micheli, Presidente di Nextalia, offre una prospettiva unica sul mondo della finanza nel suo libro autobiografico "Il Capitalista Riluttante". In un’intervista con Il Giornale d'Italia, Micheli riflette su temi attuali e controversi, dal golden power al ruolo di esponenti politici come Netanyahu e Meloni. Con una narrazione che intreccia vita personale e incontri decisivi, il libro svela l'essenza di un'epoca turbolenta in economia.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Francesco Micheli, Presidente di Nextalia: "Il Capitalista Riluttante è un libro autobiografico: ho mescolato vita personale e operazioni decisive con i grandi personaggi della finanza che non ci sono più" Francesco Micheli, Presidente di Nextalia, in occa... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Micheli (Nextalia): "Ops Mps-Mediobanca è un paradosso; golden power strumento letale; i dazi di Trump sono un autogol; Netanyahu responsabile del genocidio a Gaza; Meloni vive nel terrore del complotto”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Micheli (Nextalia): " Risiko bancario specchio di un sistema che sembra aver smarrito la bussola; offerta MPS-Mediobanca 'fuori mercato' - Dalle grida di Piazza Affari, quando ancora c’erano gli agenti di cambio, alle grandi scalate finanziarie. Da Eugenio Cefis e Enrico Cuccia a Roberto Calvi e Gianni Agnelli, passando per la Scala di M ... Segnala informazione.it

Nextalia riorganizza il board strategico: Francesco Micheli alla presidenza, nel team anche Gianni Letta - sono i membri che metteranno la loro esperienza e competenza a servizio dello Strategic Advisory Board di Nextalia Sgr per il triennio 2024-2027. Francesco Micheli – noto per il suo ruolo di ... Lo riporta corrierecomunicazioni.it