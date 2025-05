Michele Napolitano con una pistola calibro 38 | la festa scudetto del tiktoker finisce in carcere

Michele Napolitano, noto tiktoker con 220mila follower, ha visto la sua festa scudetto trasformarsi in tragedia. Durante una corsa in scooter con due coetanei, ha cercato di oltrepassare un blocco al traffico a Napoli, ma è stato arrestato con una pistola calibro 38. La vicenda, avvenuta il 24 maggio 2025, ha scosso i social e la città.

Napoli, 24 maggio 2025 – E’ finita nel peggiore dei modi la festa scudetto di Michele Napolitano e cioè in manette. Sullo scooter con due coetanei il giovane tiktoker partenopeo – 220mila follower al seguito – ha superato il blocco al traffico di via Acton, vicino piazza del Plebiscito. I carabinieri hanno tentato di fermarlo ma lui è scappato a piedi. Nella fuga ha gettato una pistola nei giardini di Molosiglio ma i militari hanno visto tutto. L’hanno fermato non senza difficoltà rimediando anche qualche escoriazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Michele Napolitano con una pistola calibro 38: la festa scudetto del tiktoker finisce in carcere

