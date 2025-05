Michael Carturan da Psicologia al trading online | chi è il turista torinese rapito a New York

Michael Carturan, noto esperto di psicologia applicata al trading online, si trova al centro di un dramma internazionale. Originario di Rivoli, il turista torinese di 29 anni è stato rapito a New York dopo aver promesso un viaggio di turismo e studio. La sua vicenda rivela un'ombra di insidie nascoste dietro apparenti escursioni apparentemente semplici.

Originario di Rivoli, 29 anni, ai familiari ha detto che sarebbe andato negli Stati Uniti per un viaggio tra turismo e approfondimento linguistico. Invece è stato rapito e torturato per giorni 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Michael Carturan, da Psicologia al trading online: chi è il turista torinese rapito a New York

