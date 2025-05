Il meteo di Roma del 24 maggio 2025 alle ore 19 prevede condizioni variabili, con nuvolosità diffusa al mattino e possibili piovaschi isolati, soprattutto nel Nord Italia. Nel pomeriggio, si prevedono stabilità lungo l’Arco Alpino e sull’Appennino, con qualche spunto di sole sulle pianure. Ecco le principali previsioni per questa giornata di fine maggio.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molto nuvolosità Basta su tutte le regioni con possibili piovaschi isolati Special nordovest al pomeriggio stabilità lungo l'Arco Alpino in Appennino con sconfinamenti sulle pianure di esempi soleggiato sulla pianura padana tra tirate la notte tempo e miglioramento Salvo piena di residui sulle Alpi al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sul versante Adriatico al pomeriggio acquazzoni locali temporali sviluppo nelle zone interne in sconfinamento le coste tirreniche in serata e nottata condizioni di tempo e miglioramento con ampie schiarite Salvo residui fenomeni in Abruzzo al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio è lungo l'Appennino e settori interni delle isole maggiori e in movimento sulle pianure adiacenti in serata tempo in miglioramento con ampie schiarite numero di treno Mentone la notte Sardegna in Sicilia su quest'ultima con locali piogge temperature minime stabilimento al centro nord sulla Sardegna in calo al sud e Massimo Fabi una mente su tutta la penisola di previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it