Meteo-Giuliacci temporali e pioggia? C' è la data della svolta

Il 2 giugno segnerà la svolta meteo in Italia, con l'alternanza tra temporali, pioggia e sole che caratterizzerà le prossime settimane. Fino a quel giorno, il paese sarà diviso: al Nord e in Toscana si registrano piogge intense, mentre altrove il tempo è ancora variabile. Ecco cosa aspettarci, secondo il team di Mario Giuliacci.

La svolta meteo? Il 2 giugno. Fino a quel giorno, infatti, assisteremo a un'alternanza tra maltempo e sole. Addirittura, fa sapere il team di Mario Giuliacci, l'Italia sarà divisa in due. "In queste ore - si legge - il maltempo ha colpito le regioni settentrionali e la Toscana lasciando il Centro-Sud in una situazione più tranquilla. Nella giornata di venerdì 23 maggio avremo ancora qualche fenomeno residuo sulle regioni del Nord-Est. Sarà possibile assistere a qualche rovescio anche sul Centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Marche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it