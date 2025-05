Merz vuole davvero chiudere il Nord Stream 2

Friedrich Merz, nuovo leader della CDU e prossimo possibile cancellerie tedesco, sembra deciso a chiudere il Nord Stream 2. Con una posizione filoamericana e un passato da presidente dell’associazione Atlantik-Brücke, Merz rappresenta un orientamento fortemente schierato a favore degli Stati Uniti, suscitando dibattiti sul futuro energetico e politico della Germania.

Barra al centro (destra) per il neocancelliere tedesco Friedrich Merz. Nella migliore traduzione renana, l'avvocato 69enne è un filoamericano, già presidente dell'associazione Atla.

