Meret campione bis quando gli ex spallini salgono sul tetto d’Italia e d’Europa

Alex Meret, ex portiere della Spal, celebra il suo secondo scudetto con il Napoli, portando gli ex spallini sul tetto d’Italia e d’Europa. Una doppietta in un ruolo spesso invisibile ma essenziale, dimostrando che il successo non riguarda solo i gol, ma anche la crescita e l’eccellenza. Meret si conferma tra i grandi, elevando il nome degli ex spallini nel calcio che conta.

Doppietta di un portiere. Impossibile? A livello di gol quasi certamente, ma qui il tema è un altro. Ed è quello relativo allo scudetto. Alex Meret, ex numero 1 spallino, ha infatti conquistato il suo secondo tricolore con il Napoli. Con questo successo, dunque, scala la classifica degli ex. 🔗 Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Meret campione bis, quando gli ex spallini salgono sul tetto d’Italia (e d’Europa)

