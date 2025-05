Meret campione bis quando gli ex spallini salgono sul tetto d’Italia e d’Europa

Alex Meret, ex portiere dello Spal, si conferma protagonista vincendo il suo secondo scudetto con il Napoli, insieme a una doppietta di un portiere. Un risultato straordinario che, pur lontano dai record di gol, rappresenta una conquista importante nel percorso di un calciatore che sale in alto, simbolo di eccellenza e rinascita per gli ex spallini e il calcio italiano.

Alex Meret, ex numero 1 spallino, ha infatti conquistato il suo secondo tricolore con il Napoli.

Meret campione bis, quando gli ex spallini salgono sul tetto d’Italia (e d’Europa)

Alex Meret, ex portiere della Spal, celebra il suo secondo scudetto con il Napoli, portando gli ex spallini sul tetto d’Italia e d’Europa.

