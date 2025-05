Mercato Juventus non solo David! Il Napoli di Manna mette i bastoni tra le ruote ai bianconeri anche per quest’obiettivo in difesa | sondaggio effettuato!

Il mercato della Juventus si scalda, con il Napoli di Manna che ostacola i bianconeri anche nel settore difensivo. Un sondaggio evidenzia l'interesse comune per alcuni giocatori, mentre Matteo Moretto analizza le mosse di entrambe le società, che sembrano intrecciate. La sfida tra Juventus e Napoli si intensifica, coinvolgendo anche obiettivi di settore difensivo, creando un duello di mercato oltre che sul campo.

Mercato Juventus, la sfida con il Napoli si intensifica! Nel mirino anche quel difensore: sondaggio effettuato!. Matteo Moretto analizza in profondità le mosse del mercato Juventus, che paiono collegate a quelle del Napoli. Già, perché le due società non si sfidano solo per Jonathan David. Le strade dei due club si possono incrociare anche per Ardian Ismajli. Le parole del giornalista sul centrale dell’Empoli aprono il seguente scenario. ISMAJLI – «Il Napoli lavora su più piste e quella che voglio segnalare quella che porta a Ismajli, difensore centrale albanese dell’Empoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, non solo David! Il Napoli di Manna mette i bastoni tra le ruote ai bianconeri anche per quest’obiettivo in difesa: sondaggio effettuato!

