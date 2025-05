Mercato Juve Moretto taglia i bianconeri dalla corsa al big | È veramente molto molto vicino al Napoli Possibili visite mediche programmate a Londra per la prossima settimana

Il mercato della Juventus si complica: Moretto avvicina i bianconeri al Napoli, togliendoli dalla corsa per un grande obiettivo. Possibili visite mediche a Londra la prossima settimana, segnando un importante cambio di scenario. La strategia di Juve e le prossime mosse si fanno più chiare: il trasferimento sembra ormai molto vicino.

Mercato Juve, Moretto toglie i bianconeri dalla corsa per quel big: le parole, che sanno di resa definitiva per i bianconeri, lo avvicinano al Napoli. L'esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato quelle che potrebbero essere le prossime mosse del calciomercato Juve, che sembrano scostarsi da Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è ormai vicinissimo al Napoli, come viene evidenziato attraverso queste parole. DE BRUYNE – «Ci sono dei piccoli cambiamenti. Kevin De Bruyne è molto molto vicino al Napoli.