Melzo la rinascita dall’ecomostro | Il colpo di spugna dopo 12 anni di degrado

Dopo 12 anni di degrado, Melzo dà inizio alla rinascita dell’ecomostro di via Matteotti. Con recinzioni di cantiere e importanti opere di bonifica, il palazzo simbolo di abbandono torna a vivere, segno di una nuova fase di recupero e rivitalizzazione nel cuore della città. La lunga fase di degrado sta finendo: è il momento di rinascere.

Melzo (Milano) – Recinzione di cantiere, grandi pulizie e “bonifica” dei locali, la lunga stagione del degrado è finita: via al lavori di rinascita del palazzo-ecomostro di via Matteotti, per dodici anni piaga ambientale e sacca di degrado nel salotto buono della città. Le grandi manovre sono bene evidenti. A informare la cittadinanza è anche l’Amministrazione di Insieme per Melzo, con un post, pubblicato nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook: “Dopo alcuni decenni e diversi tentativi l’Amministrazione ha venduto lo storico, ma ormai anche degradato immobile, con atto notarile registrato a fine 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Melzo, la rinascita dall’ecomostro: “Il colpo di spugna dopo 12 anni di degrado”

Scopri altri approfondimenti

Era stato distrutto dall'alluvione: ora una festa per la rinascita del parco cittadino

Era stato devastato dall’alluvione, ma ora il Parco Cola di Faenza rinasce. In un pomeriggio di festa, la città celebra il ritorno a nuova vita di questo spazio verde, situato tra via Calamelli e via Comerio, uno dei luoghi più colpiti dalla catastrofe del 16 e 17 maggio 2023.

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione

A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Kate e William celebrano 14 anni con video di rinascita e connessione con la natura

...momento della loro storia sia intriso di significato. Con lettere d'amore e immagini evocative, Kate e William hanno condiviso la loro rinascita e il legame profondo con la natura, invitando tutti a riflettere sull'importanza delle connessioni autentiche nella vita quotidiana.

TELE RDR 703 - IL MEGAMONSTER ENI A SAN DONATO MILANESE IN COSTRUZIONE DA ANNI

Video TELE RDR 703 - IL MEGAMONSTER ENI A SAN DONATO MILANESE IN COSTRUZIONE DA ANNI Video TELE RDR 703 - IL MEGAMONSTER ENI A SAN DONATO MILANESE IN COSTRUZIONE DA ANNI

Ne parlano su altre fonti

Melzo, la rinascita dall’ecomostro: “Il colpo di spugna dopo 12 anni di degrado”; Nuova vita per l’ecomostro di melzo: dal degrado urbano a polo di sviluppo sostenibile e aggregazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Melzo, la rinascita dall’ecomostro: “Il colpo di spugna dopo 12 anni di degrado”

Secondo msn.com: Cominciate le operazioni di bonifica del palazzo di via Matteotti, venduto a un’immobiliare privata. “Situazione igienica e di sicurezza al limite”. I residenti avevano avviato una raccolta di firme ...

Melzo, l’ecomostro di via Matteotti venduto per 790mila euro

Segnala ilgiorno.it: Il sindaco: "Ottima notizia, quell’edificio è una ferita nel cuore del nostro centro storico" Melzo (Milano ... denari alla mano: per l’ecomostro di via Matteotti, palazzone fatiscente ...

Ecomostro di Rogoredo abbattuto: il Comune stoppa il progetto di restyling per paura della Procura

Da msn.com: In via Boncompagni 101, il sindaco Beppe Sala andò nel 2018 per avviare i lavori di demolizione di un’ex fabbrica abbandonata. Ma pochi giorni fa Palazzo Marino ha fermato il piano di riqualificazione ...