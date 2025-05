Meloni prepara un altro viaggio da Trump nel nome di Colombo eroe anti woke

Giorgia Meloni e Donald Trump si riuniscono in difesa di Cristoforo Colombo, simbolo di un'era da celebrare e non da demolire. L'alleanza tra le due figure, contro il "wokismo", riaccende il dibattito su eroi e simboli storici, tra tentativi di riscoprire le radici e polemiche ancora vive. Un viaggio tra memoria, controversie e ideologie da scoprire approfonditamente.

Giorgia Meloni e Donald Trump insieme nel nome di Cristoforo Colombo. Un mito da celebrare e una statua da spolverare e lucidare altro che da abbattere, con tanti saluti al wokismo. Come finirà la. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni prepara un altro viaggio da Trump nel nome di Colombo, eroe anti woke

Leggi anche questi approfondimenti

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia”

In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia”

Un acceso confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha animato il question time alla Camera, mercoledì 14 maggio.

Centri in Albania, via libera al decreto: così Meloni prepara l'incontro con Rama

Il governo italiano ha ottenuto il primo via libera alla salvaguardia dei centri di accoglienza in Albania, con l'approvazione di un decreto che ribadisce l'impegno nella gestione dei migranti.

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

Video Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto Video Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meloni prepara un altro viaggio da Trump nel nome di Colombo, eroe anti woke; Centri in Albania, via libera al decreto: così Meloni prepara l'incontro con Rama; Mosca: pronta a contatti diretti con Kiev. Zelensky: pronti anche noi. Meloni sente il Papa; Altro che mediatrice tra Usa e Ue, spazzato via il ponte di Giorgia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni prepara un altro viaggio da Trump nel nome di Colombo, eroe anti woke

Lo riporta ilfoglio.it: La premier italiana e il presidente Usa al gala della Niaf di ottobre, segnato dal ritorno dei festeggiamenti per l'esploratore italiano. Intanto spunta il nome di Ambrosetti come prossimo ambasciator ...

Breve viaggio nella grande confusione che di aggira nel 'regno' di Giorgia Meloni

Scrive globalist.it: La politica estera del governo italiano sembra una continua citazione del maestro Franco Battiato: quello che le manca è un centro di gravità permanente.

Dazi, Meloni prepara il suo viaggio a Washington

Da msn.com: Il premier"porterà a una proposta di mediazione il prossimo 17 aprile quando incontrerà il presidente americano Trump Il campo magnetico del Sole si è capovolto: cosa significa per l'umanità ...