Meloni e Frederiksen a Roma | crisi ucraina sicurezza e controllo immigrazione

A Roma, Meloni e Frederiksen hanno affrontato questioni cruciali come crisi ucraina, immigrazione e sicurezza, evidenziando prospettive diverse dei Paesi UE in un quadro di crescente tensione e cooperazione europea.

Nel corso dell'incontro a Roma, la premier Giorgia Meloni e la omologa danese Mette Frederiksen hanno discusso intensamente temi rilevanti quali la situazione dei migranti e il conflitto in Ucraina. Durante il dialogo, sono state messe in evidenza le diverse prospettive che caratterizzano i paesi europei, sottolineando le conseguenze interconnesse del conflitto, che investe sia

Ue, verso incontro Meloni-Merz sabato a Roma

Sabato pomeriggio, a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerĂ il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Palazzo Chigi.

Gaza, da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu: “Una crisi umanitaria innescata dall’attacco di Hamas”

La crisi umanitaria a Gaza, acuita dall'attacco di Hamas, solleva interrogativi sulla posizione della premier Giorgia Meloni.

Simion a Roma: “La Romania si è svegliata. Con Meloni e Salvini conquisteremo le istituzioni europee”

Oggi, Roma accoglie Simion in un incontro significativo tra la Romania e l'Italia. Mentre si rafforzano i legami tra i due paesi, Meloni e Salvini si preparano a conquistare le istituzioni europee.

Il RE di SPAGNA dalla premier MELONI: l'imbarazzo della regina LETIZIA per la foto di rito

Video Il RE di SPAGNA dalla premier MELONI: l'imbarazzo della regina LETIZIA per la foto di rito Video Il RE di SPAGNA dalla premier MELONI: l'imbarazzo della regina LETIZIA per la foto di rito

