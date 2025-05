Melito Accoltellato mentre cerca di sedare una rissa | 20enne finisce in ospedale

Una notte di violenza a Melito si è conclusa con un giovane di 20 anni ferito gravemente. Incensurato, il ragazzo è stato accoltellato all’addome mentre cercava di fermare una rissa in via Roma. Dopo essere giunto autonomamente al pronto soccorso di Aversa, è stato ricoverato in prognosi riservata. Un episodio che scuote la tranquillità della cittadina.

Notte di violenza nel cuore di Melito, dove un 20enne incensurato è finito all'ospedale dopo essere stato accoltellato all'addome mentre tentava di sedare una rissa in via Roma. Il giovane si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale di Aversa, dove è stato ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi ma non è .

