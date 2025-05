Mediapoint & exhibitions 2025 a Piacenza | idrogeno nucleare e cybersecurity in mostra

Mediapoint & Exhibitions ha concluso con successo l’AMP Exhibitions 2025 a Piacenza, trasformando il quartiere fieristico in un centro internazionale dedicato all’energia del futuro e alla cybersecurity. Per tre giorni, eventi come Hydrogen-EXPO e Cybsec-EXPO hanno messo in luce le innovazioni su idrogeno, nucleare e sicurezza digitale, rafforzando Piacenza come polo di confronto globale.

La manifestazione 2025 organizzata da Mediapoint & exhibitions si è conclusa con notevole soddisfazione, trasformando il quartiere fieristico di Piacenza in un punto di incontro internazionale dedicato all'energia del futuro e alla cybersecurity. Per tre giorni, gli eventi Hydrogen-expo, cybsec-expo e nuclear power-expo hanno accolto migliaia di visitatori da tutto il mondo, mettendo in luce

