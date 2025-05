Me too un fallimento in Italia | Paese culturalmente arretrato

Il movimento #MeToo ha incontrato ostacoli significativi in Italia, considerato un Paese culturalmente arretrato. Secondo Spanò di Amleta, il tentativo di denuncia è stato poco incisivo e dominato dal desiderio di tacere, influenzato da una cultura che spesso minimizza o nasconde le questioni di violenza e molestie. Questa mentalità ha rallentato il naturale slancio del movimento nel nostro Paese.

Un Paese “culturalmente arretrato“: ecco perchĂ© in Italia il me too è stato poco incisivo. "Nel nostro Paese è stato un po’ un fallimento – spiega Spanò (nella foto), presidente di Amleta – e gli esperti dicono tutti che il desiderio tiepido, se non aggressivo, di metter tutto a tacere, è dovuto al fatto che siamo culturalmente arretrati". Eppure il problema delle molestie e degli abusi sessuali nel mondo dello spettacolo esiste: l’osservatorio Amleta ha raccolto 223 segnalazioni o testimonianze da tutta Italia con la campagna Apriamo le stanze di BarbablĂą, avviata nel 2021 sull’onda del me too. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Me too, un fallimento in Italia: "Paese culturalmente arretrato"

