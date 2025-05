McTominay vince l’EA Sports FC Player of The Year

Scott McTominay si aggiudica l’EA Sports FC Player of the Year, confermando la sua stagione straordinaria. Nominato anche come calciatore dell’anno dalla Lega Serie A, lo scozzese continua a stupire con prestazioni eccellenti. Un altro riconoscimento che celebra il talento e la crescita del centrocampista, contribuendo a rendere memorabile questa annata.

McTominay nominato calciatore dell'anno dalla Lega Serie A. Ancora un premio per Scott McTominay a suggellare una stagione veramente fantastica.

Serie A, McTominay vince il premio di Player of the Month di aprile. De Siervo: "Impatto devastante"

msn.com scrive: Va a Scott McTominay il premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di aprile per la Serie A. Lo scozzese riceverà il trofeo nel pre-partita di Napoli-Genoa, in programma domenica 11 maggio 2025 ...

Serie A, è Khephren Thuram il Player Of The Month di maggio: superati McTominay, Gimenez e Orsolini

Lo riporta calciomercato.com: Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di maggio ... del calibro di Gimenez (Milan), Koné (Roma), Lookman (Atalanta), McTominay (Napoli), Orsolini (Bologna). LE GIORNATE PRESE IN ...

Serie A, l'ad De Siervo: "L'impatto di McTominay è stato devastante, un top player assoluto"

Secondo msn.com: Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore del Napoli Scott McTominay. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Genoa, in programma ...