Mctominay Gol Hands Napoli Serie un titolo nonostante la pressione di Inter Milano

Il Napoli conquista il suo terzo scudetto, battendo il Cagliari 2-0 davanti ai propri tifosi e coronando una stagione incredibile. Nonostante la pressione di Inter e Milan, la squadra di Antonio Conte si impone e si assicura il titolo, regalando emozioni e soddisfazioni ai supporters partenopei. Una vittoria storica che rimarrà nella memoria del calcio italiano.

2025-05-23 22:50:00 Breaking news: Il Napoli è stato incoronato i vincitori di Serie A dopo aver battuto Cagliari 2-0 di fronte a uno stadio Armando Maradona pieno. Napoli avrebbe potuto essere scambiato per un terremoto a tempo pieno dopo che gli uomini di Antonio Conte si assicuravano la corona italiana, eliminando l’Inter. È stata una vittoria di routine per i campioni appena incoronati, nonostante i finalisti della Champions League che si stavano allontanando da Como lontano da casa. Napoli sono campioni d’Italia! #4 Parthenope #Napoliscudetto pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Mctominay Gol Hands Napoli Serie un titolo nonostante la pressione di Inter Milano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

McTominay e Anguissa, 17 gol in due: il 30% del fatturato d’attacco del Napoli (Gazzetta)

McTominay e Anguissa, con 17 gol in due, rappresentano il 30% della produzione offensiva del Napoli. Antonio Giordano, su Gazzetta dello Sport, esplora il loro ruolo cruciale nel gioco della squadra, evidenziando come Antonio Conte li abbia liberati da schemi rigidi, consentendo loro di esprimere pienamente le proprie potenzialità per affrontare le sfide in attacco.

Gol McTominay, arriva la risposta del Napoli! Lo scozzese porta in vantaggio la squadra di Conte – VIDEO

Il Napoli risponde a McTominay e si riporta in testa alla classifica, grazie a un gol dello scozzese che porta in vantaggio la squadra di Conte.

Scudetto, tutto in 90': gol di McTominay, il Napoli è avanti. Inter, rete di De Vrij e rosso a Reina. Al 45' azzurri campioni Live

Il Napoli sogna il terzo scudetto in 90 anni, con gol decisivi di McTominay e una vittoria importante.

NAPOLI-TORINO 2-0 | HIGHLIGHTS | Magnificent McTominay Sends Napoli Three Clear | Serie A 2024/25

Video NAPOLI-TORINO 2-0 | HIGHLIGHTS | Magnificent McTominay Sends Napoli Three Clear | Serie A 2024/25 Video NAPOLI-TORINO 2-0 | HIGHLIGHTS | Magnificent McTominay Sends Napoli Three Clear | Serie A 2024/25

Su questo argomento da altre fonti

McTominay segna il gol del vantaggio e a Napoli è come Capodanno: la distesa di fuochi d'artificio vista dall'alto; Napoli-Cagliari 2-0, gol e highlights: la squadra di Conte vince lo Scudetto; Napoli, tifosi in piazza del Plebiscito esplodono di gioia al gol di McTominay; Scottati da McTominay, Napoli ai piedi del suo eroe scozzese. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli campione d’Italia: i tifosi impazziscono di gioia per il gol di McTominay

Scrive msn.com: Alla fine del primo tempo i partenopei passano in vantaggio grazie allo scozzese e la folla fuori dallo stadio Maradona esplode in un’esultanza incontenibile ...

La terra trema al gol di McTominay: ecco cosa ha registrato il sismografo

Riporta msn.com: Un terremoto. Forte, fortissimo, accompagnato da un boato. È stato percepito in tutta la città di Napoli e della Campania, ma in molti casi anche oltre i confini regionali.

McTominay scoppia in un pianto al fischio finale di Napoli-Cagliari: è lui l’uomo dello Scudetto

Secondo fanpage.it: Scott McTominay è il simbolo del trionfo del Napoli. Con un gol decisivo contro il Cagliari e una stagione da protagonista assoluto, il centrocampista ...