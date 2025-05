McTominay al Napoli e Ugarte allo United uno ha vinto lo scudetto e l’altro perso la finale di Europa League Telegraph

Scott McTominay, protagonista al Napoli con una straordinaria prima stagione, ha vinto il premio come miglior giocatore della Serie A 2024-25. Nel frattempo, Ugarte ha lasciato lo United dopo aver perso la finale di Europa League. Uno ha conquistato lo scudetto, l’altro potrebbe essere considerato un rimpianto per il club inglese. La’situazione tra i due riflette differenze e scelte importanti nel calcio europeo.

Scott McTominay ha disputato una grande prima stagione al Napoli; ieri il gol dell'1-0 contro il Cagliari e gli è stato anche consegnato il premio come miglior giocatore della Serie A 2024-25. Resterà il più grande rimpianto dello United? McTominay resterà uno dei più grandi errori commessi dallo United. Il Telegraph scrive: Il Napoli e Scott McTominay hanno siglato uno dei più grandi errori commessi dal Manchester United. I Red Devils hanno venduto nove mesi fa il giocatore. Le regole finanziarie della Premier League incentivano la vendita di giocatori cresciuti in casa, ricavandone il massimo profitto.

McTominay allo United era un robot in mano agli allenatori. Napoli l’ha liberato, ora è felice (Times)

Scott McTominay, un tempo considerato un robot nelle mani degli allenatori dello United, è rinato a Napoli.

McTominay eroe di Napoli: l’ennesimo orrore di mercato del Manchester United è stata la svolta di Conte

Scott McTominay, eroe di Napoli e simbolo di un Manchester United in difficoltà, rappresenta l’ennesimo episodio di un mercato insoddisfacente per i Red Devils.

‘Di Lorenzo come Maradona’ e ‘McTominay scarto United’: il trionfo Napoli all’estero

Il Napoli conquista il quarto scudetto nella propria storia, battendo il Cagliari 2-0 al Diego Armando Maradona.

