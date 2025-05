Maxima d’Olanda in arancione alla laurea di Ariane Lo slip dress viola perfetto per l’occasione

Il 24 maggio 2025, Maxima d’Olanda e Re Guglielmo Alessandro hanno celebrato la laurea della loro amata figlia minore, Principessa Ariane. Per l’occasione speciale, la coppia reale ha condiviso scatti sul canale ufficiale Instagram, mostrando eleganza e gioia. Maxima in arancione e Ariane nel suo raffinato slip dress viola hanno reso questo momento indimenticabile.

Maxima d'Olanda e Re Guglielmo Alessandro hanno festeggiato un momento molto importante il 24 maggio 2025. La loro figlia minore, la Principessa Ariane, infatti, si è laureata e, per l'occasione speciale, la coppia reale ha condiviso degli scatti sul canale Instagram ufficiale del Palazzo Reale. Nei ritratti si vedono i due sovrani del paese europeo più felici e orgogliosi che mai, accanto alla neo dottoressa, raggiante in uno slip dress viola. Ma anche Maxima d'Olanda ha scelto un outfit che esaltava il suo incarnato.

