Maxi eolico il presidente della Regione Toscana | Sì alle pale Gelo con l’Emilia-Romagna

Il presidente della regione Toscana ha lasciato intravedere un’approvazione futura per i maxi impianti eolici, tra cui quello di Badia del Vento, vicino alla Romagna e Marche. Non ancora ufficiale, ma l’indicazione è positiva, con il rischio di tensioni tra le regioni. La decisione potrebbe segnare un passo deciso verso lo sviluppo delle energie rinnovabili nel territorio toscano.

Rimini, 23 maggio 2025 – Manca ancora il ‘sì’ ufficiale alle maxi pale eoliche previste in terra toscano ma ai confini con Romagna e Marche. Ma l’aria che tira è che la Toscana approverà l’impianto di Badia del vento (e altri), previsto a pochissimi chilometri dalla Valmarecchia. L’ha fatto capire lo stesso presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L’altra sera in tv – a Teletruria – Giani ha detto chiaramente: “Noi dobbiamo arrivare al 70% di energie da fonti rinnovabili entro 5 anni. Dal momento che il sindaco di Badia Tedalda dice ‘sì’, non vedo perché dovrei impedire la costruzione di un sistema di pale eoliche”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi eolico, il presidente della Regione Toscana: “Sì alle pale”. Gelo con l’Emilia-Romagna

Rinnovabili, eolico e solare: indicate le aree per gli impianti; Allarme per nuove torri eoliche a Monteverde; Badia del vento | uno sfregio profondo nel cuore del Montefeltro; Monteverde uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ invaso dalle pale eoliche. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Maxi eolico, una nuova frenata. La Regione blocca il progetto. Passo del Frassineto, è scontro

Lo riporta msn.com: I comitati Appennino Sostenibile e Crinali Bene Comune protestano dopo la bocciatura della Toscana. “Nel caso di Badia del Vento le misure di compensazione identificate invece sono state accettate e a ...

Maxi impianto eolico “Badia del Vento”. Il 15 Aprile la Regione Toscana deciderà per tutti

Lo riporta www3.saturnonotizie.it: Il maxi impianto eolico “Badia del Vento”, previsto nel comune di Badia Tedalda (AR) al confine tra Romagna e Marche, continua a suscitare un’ondata di opposizioni da parte delle Istituzioni, ...

Il maxi eolico Badia del Vento: va difesa da ogni prevaricazione la Valmarecchia

Si legge su www3.saturnonotizie.it: Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, in occasione del comizio elettorale del 20 ottobre 2024 nel Teatro di Novafeltria in Valmarecchia, si era impegnato a tutelare questo ...