Maxi blackout a Cannes e nel sud-est della Francia

Cannes e il sud-est della Francia sono rimasti al buio a causa di un blackout che dalle 10 colpisce oltre 160mila abitazioni. L'interruzione ha causato disagi e complicazioni, soprattutto nell'ultimo giorno del Festival del Cinema di Cannes, con la cerimonia di premiazione in programma stasera. Un evento che mette in difficoltà la celebrazione capitale del cinema.

Ne parlano su altre fonti

FLASH: Blackout a Cannes: gente in strada in preda al caos. Il festival rischia di saltare nella serata finale

Come scrive affaritaliani.it: Un blackout diffuso ha colpito le Alpi Marittime occidentali, lasciando gran parte di Cannes senza corrente proprio poche ore prima della cerimonia di chiusura del Festival di Cannes. L’interruzione ...

Maxi blackout in Francia, Spagna e Portogallo: enormi disagi per i cittadini. Si teme un attacco hacker

Si legge su msn.com: I blackout hanno colpito le comunicazioni, gli aeroporti, le reti di trasporto ad alta velocità, i semafori e i centri commerciali Un mega blackout ha colpito l'intera Spagna oggi poco dopo le 12 ...

Maxi blackout in Spagna: cosa sta succedendo?

Lo riporta msn.com: Non è noto cosa abbia causato il maxi blackout che ha letteralmente bloccato la Spagna poco dopo mezzogiorno di oggi. Si registrano ripercussioni anche in Francia e Portogallo. Stando ai primi ...