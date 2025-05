Mattia Zenzola in lacrime a Verissimo | Non posso immaginare un futuro senza mio padre ho paura

Spettacolo e emozione a Verissimo: Mattia Zenzola si lascia andare a un momento di forte commozione, confessando di non immaginare un futuro senza suo padre e di avere paura. Il ballerino ha aperto il cuore davanti alle telecamere, toccando il cuore dei telespettatori con la sua sincera sofferenza.

Momento di commozione a Verissimo per il ballerino Mattia Zenzola L'articolo Mattia Zenzola in lacrime a Verissimo: “Non posso immaginare un futuro senza mio padre, ho paura” proviene da Novella 2000. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Mattia Zenzola in lacrime a Verissimo: “Non posso immaginare un futuro senza mio padre, ho paura”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lacrime di Alessia Pecchia che non ha vinto alcuna borsa di studio ad Amici, era già accaduto a Mattia Zenzola

Dopo l'eliminazione durante la finale di Amici24, Alessia Pecchia si è commossa piangendo, temendo di non ottenere alcuna borsa di studio come già accaduto a Mattia Zenzola.

Mattia Zenzola in lacrime per il padre: “Ho paura, sono piccolo per immaginarmi una vita senza di lui”

Durante un'intervista a Verissimo, Mattia Zenzola si è commosso ricordando il padre Francesco, affrontando con emozione la paura di perderlo.

Mattia Zenzola a Verissimo: ecco come è nato l’amore con Benedetta | Video Mediaset

Durante la sua ospitata a Verissimo, Mattia Zenzola ha condiviso il volto più intimo del suo amore con Benedetta, raccontando come è nato e come ora sia felice.

Verissimo Intervista a Mattia Zenzola il vincitore di amici che dichiara:"Mio papà quasi morto"

Video Verissimo Intervista a Mattia Zenzola il vincitore di amici che dichiara:"Mio papà quasi morto" Video Verissimo Intervista a Mattia Zenzola il vincitore di amici che dichiara:"Mio papà quasi morto"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mattia Zenzola, lacrime per il papà a Verissimo: «Mi sento piccolo per immaginarmi una vita senza di lui». Poi svela l'amore per Benedetta Vari

msn.com scrive: Torna nel salottino tv di Verissimo, Mattia Zenzola, per la prima volta insieme alla fidanzata Benedetta Vari. Il professionista ed ex vincitore di Amici ...

Mattia Zenzola in lacrime per il padre: “Ho paura, sono piccolo per immaginarmi una vita senza di lui”

Lo riporta fanpage.it: Ospite di Verissimo, Mattia Zenzola è scoppiato a piangere parlando delle condizioni di salute del padre Francesco: "Stiamo combattendo tante piccole ...

Verissimo, Mattia Zenzola scoppia in lacrime per il padre: "Ho paura ma sono fiducioso". E su Benedetta: "Con lei sono me stesso"

Secondo libero.it: Ospite di Silvia Toffanin, Mattia Zenzola ha raccontato il suo momento d'oro come ballerino, ma anche la sua preoccupazione per il padre. Spazio anche all'amore ...