Mattia Zenzola conferma il fidanzamento con Benedetta Vari | amore e forza dopo Amici

Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, conferma il suo amore per Benedetta Vari, dopo aver condiviso momenti di crescita e emozioni. Ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, il ballerino ha affrontato con sincerità il suo percorso, tra sfide, insicurezze e tanta forza, dimostrando come l’amore e la determinazione siano diventati le sue imbarcazioni più preziose.

Mattia Zenzola, vincitore della ventiduesima edizione di Amici, è tornato a commuovere il pubblico di Verissimo con un’intervista intensa e autentica. Ospite di Silvia Toffanin, il ballerino ha raccontato la sua evoluzione personale e professionale, lottando contro le insicurezze e sostenendo la sua famiglia in un momento delicato. A sorpresa, ha anche presentato ufficialmente la sua compagna, Benedetta Vari, in un momento televisivo emozionante e sincero. Una crescita personale fuori e dentro il palco. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Mattia Zenzola conferma il fidanzamento con Benedetta Vari: amore e forza dopo Amici

