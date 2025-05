Mattia Zenzola a Verissimo | ecco come è nato l’amore con Benedetta | Video Mediaset

Mattia Zenzola a Verissimo ha raccontato come è nato l’amore con Benedetta e di come ora stia vivendo un momento molto felice della sua vita. Mattia ha parlato però anche delle sue paure e svelato di non essere pronto a vivere senza il papà visto che si sente ancora molto piccolo. Per finire, dopo una bellissima esibizione con Benedetta, Maria ha ringraziato Maria De Filippi per avergli dato l’opportunità di essere ad Amici e di tornare nel talent anche come professionista. Video Mediaset 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mattia Zenzola a Verissimo: ecco come è nato l’amore con Benedetta | Video Mediaset

