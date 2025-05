Matera Fiction apre il 30 maggio con David Cronenberg

Matera Fiction 2024 inaugura il 30 maggio con il regista David Cronenberg come ospite d'eccezione. La terza edizione si svolge dal 4 all'8 giugno, offrendo agli appassionati di cinema e serie TV un ricco programma. La preapertura si terrà venerdì 30 maggio, mentre la manifestazione si svolgerà nel cuore di Matera, promuovendo autori, opere e momenti di confronto nel mondo cinematografico e televisivo.

MATERA FICTION Terza edizione 4 – 8 giugno PREAPERTURA VENERDÌ 30 MAGGIO CON DAVID CRONENBERG OSPITE D'ECCEZIONE La città di Matera si prepara ad accogliere la terza edizione del MATERA FICTION, un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e serie TV. Il 30 maggio e dal 4 all'8 giugno, il festival offrirà un'esperienza unica, con la partecipazione di grandi nomi del settore e una programmazione ricca di sorprese. Ad aprire il festival sarà infatti il celebre regista canadese David Cronenberg, che presenterà il suo nuovo film The Shrouds – Segreti sepolti durante una serata evento il 30 maggio alle 19.

