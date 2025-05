Massimiliano Allegri pista caldissima | dove torna in Serie A

Massimiliano Allegri è al centro della cronaca calcistica: una pista caldissima che lo riporta in Serie A, tra Roma, Torino e Milano. Ovunque, sui social come nei desideri dei club più prestigiosi, Max è ovunque, simbolo di un enigma e di una richiesta impellente. È il nome caldo delle grandi, pronto a scrivere un nuovo capitolo.

È stato avvisato a Monte Carlo, a Roma, a Torino, a Milano, nella sua Livorno. Segnalato sui social come se fosse un ricercato, e in effetti lo è. Max Allegri è ovunque, uno e trino. E tutti lo vogliono, nonostante tutto. È il primo nome delle prime della classe, Napoli e Inter, qualora Conte andasse alla Juve e Inzaghi preferisse interrompere il ciclo nerazzurro (probabile il primo, meno il secondo), ed è uno dei nomi scritti da Ranieri nella lista per la Roma e da Tare per il Milan che verrà. Allegri è nuovamente e misteriosamente buono per i progetti da tenere in piedi e per quelli da riavviare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Massimiliano Allegri, pista caldissima: dove torna in Serie A

