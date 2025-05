Massa violento incendio in un capannone colonna di fumo nero sulla città

Massa, 24 maggio 2025 – Un violento incendio in un capannone industriale che si occupa di interventi su mezzi nautici ha scatenato una densa colonna di fumo nero sulla città. Probabile causa un corto circuito, l’incendio è scoppiato intorno alle 17.30, suscitando paura e preoccupazione tra cittadini e autorità. Interventi di emergenza sono ancora in corso.

Massa, 24 maggio 2025 – Potrebbe essere stato un corto circuito a far scatenare un incendio in zona industriale a Massa. E’ accaduto in un capannone che si occupa di interventi su mezzi nautici. Erano circa le 17.30 quando una colonna di fumo molto alta si è levata sulla città. In tantissimi hanno segnalato costa stava accaendo ai vigili del fuoco. Che sono intervenuti prontamente dal comando. Non ci sono fortunatamente feriti o ustionati. Il rogo è stato poi spento dagli stessi vigili del fuoco, che poi sono rimasti nel sito industriale per tutte le necessarie operazioni di bonifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massa, violento incendio in un capannone, colonna di fumo nero sulla città

