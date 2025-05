Marta Ruggeri M5S | | Acqua scura nell’Auro Risposta deludente

Marta Ruggeri, consigliera M5S, si mostra delusa dalla risposta dell’assessore Aguzzi sugli sversamenti di liquami nel torrente Auro ad Acqua Scura. Dopo un’interrogazione in consiglio regionale, Ruggeri evidenzia l’insoddisfazione per le spiegazioni fornite, sottolineando l’urgenza di interventi concreti e trasparenza per tutelare l’ambiente e la comunità.

"Non mi tranquillizza la risposta dell’assessore Aguzzi sugli sversamenti di liquami nel torrente Auro " (foto sopra). Non è soddisfatta delle risposte in consiglio regionale il consigliere Marta Ruggeri del Movimento Cinque Stelle. Risposta che arriva dopo l’interrogazione per conoscere di più sui fatti accaduti a Borgo Pace. "Il 25 febbraio ho appreso dalla stampa che le acque del torrente Auro si erano colorate in modo innaturale di marrone – prosegue Ruggeri –. Le tempestive segnalazioni da parte dei residenti del Comune di Borgo Pace ai Carabinieri Forestali e Polizia Locale hanno permesso un rapido intervento, con il contestuale prelievo di campioni di acqua inquinata da analizzare in laboratorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marta Ruggeri (M5S):: "Acqua scura nell’Auro. Risposta deludente"

Scopri altri approfondimenti

Piombino, lo prende a bastonate e gli getta addosso l'acqua bollette per rapinarlo: 40enne denunciato

Un tentativo di rapina a Piombino si è concluso con la denuncia di un 40enne irregolare. L'uomo, dopo aver minacciato un cittadino, lo ha aggredito provocandogli lesioni guaribili in 15 giorni.

Città e comuni limitrofi senz'acqua per 24ore, lavori sul canale potabile: la mappa dei disagi

Domani, martedì 13 maggio, diverse zone di Catania e comuni limitrofi rimarranno senz'acqua per 24 ore.

Conclave, «il cibo di Santa Marta come quello della stazione ferroviaria». Altri cardinali confermano la versione di Dolan: «Incentivo a fare presto»

nel contesto di un conclave frenetico. Il cibo semplice e modesto offerto a Santa Marta ricorda, secondo alcuni cardinali, le cibarie delle stazioni ferroviarie, ma diventa simbolo di un clima di urgenza.

Gestione pubblica dell'acqua, la proposta di legge della consigliera regionale M5S Marta Ruggeri

Video Gestione pubblica dell'acqua, la proposta di legge della consigliera regionale M5S Marta Ruggeri Video Gestione pubblica dell'acqua, la proposta di legge della consigliera regionale M5S Marta Ruggeri

Le notizie più recenti da fonti esterne

Marta Ruggeri (M5S):: Acqua scura nell’Auro. Risposta deludente; Sversamento di liquame inquinante nel torrente Auro (Borgo Pace), Ruggeri (M5S): “La risposta dell’assessore non tranquillizza me e i cittadini”; I candidati alla presidenza della Regione Marche potranno concorrere anche alla carica di consigliere; Ruggeri (M5S): Mucillagini, pescatori ancora senza ristori per il danno subito lo scorso anno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ruggeri (M5s), 'stallo in confronto centrosinistra nelle Marche'

Segnala msn.com: A denunciare questa condizione nell'ipotetica coalizione di centrosinistra nelle Marche è la capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale Marta Ruggeri. "Come Movimento 5 Stelle ...

Ruggeri: «Alleati con Ricci per poter influire». Latini: «Potevamo avere il Governatore. Invece siamo leali»

Secondo corriereadriatico.it: Marta Ruggeri, consigliera regionale M5S in carica: i cardinali ci hanno messo poco più di un giorno a scegliere il nuovo Papa, voi quanto pensate di metterci a convergere su Ricci? «Speriamo in ...

Servizio 118 carente di medici, Ruggeri (M5S): «Scoperto il 40% dei turni». Carelli: «Sicurezza garantita»

corriereadriatico.it scrive: «A Sassocorvaro, recentemente al centro della cronaca per una denuncia da parte di un paziente - sottolinea la capogruppo in Regione del M5S -, i medici in servizio sono appena due, con numerosi turni ...