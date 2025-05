Marotta Inter colpo di scena su Inzaghi? Ecco cosa ha deciso il futuro del tecnico

Marotta Inter svela il futuro di Simone Inzaghi: il presidente nerazzurro ha preso una decisione sorprendente sul tecnico, dopo la delusione per lo scudetto perso dal Napoli. Ora, l'attenzione si sposta sulla finale di Champions League, dove l'Inter dovrà trasformare la delusione in energia per raggiungere il sogno. Ecco cosa filtra sul piano strategico per il tecnico.

Marotta Inter, ecco arrivare la decisione del presidente nerazzurro sul futuro di Simone Inzaghi, vediamo cosa ha deciso, cosa filtra sul tecnico . La delusione per lo scudetto perso, vinto dal Napoli, dovrà presto trasformarsi in energia per la finale di Champions League che l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG. Il futuro del tecnico resta oggetto di discussione, anche a causa delle voci sulla corte dell’Al Hilal. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club intenderebbe (condizionale d’obbligo) affrontare con Inzaghi il possibile rinnovo del contratto, ma questo tema non verrà trattato subito dopo la finale di Champions; si dovrà infatti attendere anche la conclusione del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta Inter, colpo di scena su Inzaghi? Ecco cosa ha deciso, il futuro del tecnico

