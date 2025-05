Marconi di San Giovanni campioni italiani di robotica under 14

Il 28 maggio, alle ore 15, presso l'I.C. "G. Marconi" a San Giovanni Valdarno, sarà presentata la squadra under 14 di robotica, campioni italiani, che ha ottenuto grande successo alle ultime gare nazionali a Pescara. Un momento di orgoglio e opportunità per conoscere i giovani talenti e la passione che guidano questa straordinaria avventura tecnologica.

Arezzo, 24 maggio 2025 – Il giorno mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 15 presso la sede della scuola secondaria di I grado dell'I.C. "G. Marconi" di San Giovanni Valdarno, Via XXV Aprile n.59, sarà presentata la squadra di studenti che, alle ultime gare nazionali di robotica tenutesi a Pescara lo scorso aprile, ha conquistato il titolo di CAMPIONI ITALIANI di ROBOTICA under 14 e che pertanto p arteciperà alle competizioni EUROPEE che si terranno a Bari il prossimo 4 giugno. «La nostra scuola è impegnata da tempo sul fronte dell'innovazione tecnologica e questo risultato premia l'impegno di docenti e studenti.

