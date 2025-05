Marcella Bella canta in playback a Sognando Ballando ma dimentica il microfono VIDEO

Durante una performance a "Sognando Ballando", Marcella Bella ha cantato in playback, dimenticando il microfono e creando un momento imprevisto sul palco. L'episodio, raccontato dall'articolo di Novella 2000, ha attirato l'attenzione dei fan e dei media, sottolineando l'imprevedibilitĂ delle esibizioni dal vivo.

A Sognando Ballando Marcella Bella canta in playback e dimentica il microfono

“Nooo…”. Sognando Ballando con le stelle, canta Marcella Bella e finisce per smascherare tutto

Nell’ultima semifinale di Sognando Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci su Rai1, tra emozioni, colpi di scena e momenti sorprendenti, Marcella Bella ha interpretato “Nooo… sognando”.

Con il Cuore 2025 con Lucio Corsi, Arisa, Settembre, Marcella Bella

Il concerto solidale "Con il Cuore 2025", condotto da Carlo Conti e trasmesso in diretta da Assisi, riunisce grandi artisti come Lucio Corsi, Arisa e Marcella Bella.

Chi è Marcella Bella? Età e Instagram

Marcella Bella, cantautrice e cantante italiana, è nata nel 1952, rendendola attualmente sui 71 anni.

Marcella Bella - Pelle Diamante (KARAOKE)

Video Marcella Bella - Pelle Diamante (KARAOKE) Video Marcella Bella - Pelle Diamante (KARAOKE)

A Sognando Ballando Marcella Bella canta in playback e dimentica il microfono

Secondo novella2000.it: In puntata durante la semifinale di Sognando Ballando presente anche Marcella Bella, scesa in pista per un’esibizione. L’artista ha cantato in playback, dimenticando poi il microfono a centro studio.

Marcella Bella canta in playback a Ballando e Scanu lancia una frecciata

Da ultimenotizieflash.com: Marcella Bella sulla pista di Sognando Ballando canta in playback e se ne accorgono tutti: la frecciata di Valerio Scanu ...

Marcella Bella dimentica il microfono e svela il playback/ Gaffe a Ballando spopola sul web: “Momento panico”

Come scrive ilsussidiario.net: Marcella Bella, che gaffe durante la semifinale di Sognando Ballando con le Stelle 2025: dimentica il microfono e svela il playback ...