Marathon è a rischio rinvio? Sony ha annullato tutti i piani riguardanti il marketing per un report

Il futuro di Marathon, lo sparatutto PvP di Bungie, è in forse a causa di un nuovo report che indica l'annullamento da parte di Sony di tutti i piani di marketing a pagamento. Questa decisione, insolita per un gioco di alto profilo, solleva dubbi sul possibile rinvio del titolo, lasciando i fan in attesa di chiarimenti.

Il futuro di Marathon, lo sparatutto PvP targato Bungie, appare oggi più incerto che mai. Secondo un nuovo report, Sony ha annullato tutti i piani di marketing a pagamento per il gioco, una mossa decisamente insolita per un titolo ad alto profilo. A rivelarlo è stato Colin Moriarty durante il podcast Sacred Symbols+, riportando informazioni provenienti da fonti vicine al team marketing di un importante mercato estero. Sebbene i motivi non siano stati chiariti ufficialmente, questa decisione alimenta forti sospetti su un possibile rinvio del lancio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Marathon è a rischio rinvio? Sony ha annullato tutti i piani riguardanti il marketing, per un report

