Mara Venier | Fiorello a Domenica in? Una boutade Vedo bene De Martino e Matano

Mara Venier, ospite a Domenica In, ha confermato con sincerità e ironia che continuerà a condurre il programma anche nella prossima stagione. Durante il Festival della Tv di Dogliani, ha scherzato su Fiorello, De Martino e Matano, ribadendo il suo impegno e il suo affetto per la trasmissione. La conduttrice ha sottolineato la sua voglia di proseguire l’esperienza, rassicurando i fan sulla sua presenza futura alla guida di Domenica In.

Mara Venier torna a parlare del futuro di Domenica In dal palco del Festival della Tv di Dogliani, e lo fa con la consueta franchezza e un pizzico di ironia. La storica padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai 1 conferma che resterà alla guida della trasmissione anche nella prossima stagione, ma anticipa importanti novità: « Domenica In va rivista, ne stiamo parlando con il direttore Angelo Mellone. Sarà un’edizione più corale. Io ci sarò, ma non da sola. Non sappiamo ancora con chi, ma l’idea è quella di tornare allo spirito delle prime edizioni, come quelle con Bisteccone e altri». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Mara Venier: «Fiorello a Domenica in? Una boutade. Vedo bene De Martino e Matano»

