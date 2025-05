Mantova minore filma coetanea di nascosto e invia il video hard agli amici | genitore se ne accorge e denuncia

Due adolescenti di Mantova sono coinvolti in un’indagine per aver filmato un video sessuale coetaneo e averlo condiviso con gli amici. Il genitore, scoprendo la vicenda, ha denunciato l’accaduto alle autorità. La Polizia ha sequestrato gli smartphone e invita alla massima prudenza nell’uso dei dispositivi digitali, evidenziando i rischi della condivisione di contenuti intimi tra minorenni.

Due adolescenti coinvolti in un'indagine per video sessuale a Mantova. La Polizia sequestra smartphone e invita alla prudenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Mantova, minore filma coetanea di nascosto e invia il video hard agli amici: genitore se ne accorge e denuncia

