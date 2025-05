Manfredi | Queste le ultimissime novità sul bus Scudetto poi l’annuncio sul Maradona

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha espresso entusiasmo per la festa con il bus scudetto e ha annunciato dettagli sullo stadio Maradona. Le sue parole riflettono l’orgoglio della città, sottolineando come questo scudetto rappresenti un successo condiviso tra squadra e Napoli, portando grande gioia ai cittadini.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio CRC: le sue parole sulla festa con il bus Scudetto e sullo Stadio Maradona. “ Ci tengo tanto alla città ed anche alla squadra, è una grande gioia per Napoli. Non ha vinto solo la squadra, ma anche la città questo scudetto “. Queste le parole con cui Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha aperto la sua intervista a Radio CRC. Il primo cittadino di Napoli ha trattato diverse tematiche nel corso dell’intervista, concentrandosi in particolare sulla festa con il bus scoperto e sul futuro dello Stadio Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manfredi: “Queste le ultimissime novità sul bus Scudetto”, poi l’annuncio sul Maradona

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità

Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Mercoledì 2: quando esce e le ultimissime novità

Mercoledì 2 si avvicina e cresce l'attesa tra i fan! Dopo quasi tre anni dal debutto del primo capitolo, il teen drama fantasy più amato di Netflix sta per tornare.

Ultimissime Juve LIVE: bianconeri vicini al primo colpo per l’estate. Novità sulle condizioni di Koopmeiners

Ultimissime Juve live: segui in tempo reale tutte le novità legate alla Juventus, con un occhio speciale sul primo colpo per l'estate e le ultime sullo stato di Koopmeiners.

Sfascia il bus per i ritardi. Accade a Napoli

Video Sfascia il bus per i ritardi. Accade a Napoli Video Sfascia il bus per i ritardi. Accade a Napoli

