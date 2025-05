Maltratta novantenne e le sottrae oltre 350mila euro | per un badante scatta l' allontanamento

Una badante di 44 anni è stata allontanata dalla casa di una novantenne, accusata di averla maltrattata e di aver sottratto oltre 350.000 euro. La Squadra Mobile di Pisa ha notificato il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze, che vieta ogni contatto e avvicinamento alla vittima. L’indagine evidenzia un grave episodio di sfruttamento e abusi.

La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha notificato ad un soggetto di 44 anni un provvedimento emesso dal Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze che dispone l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da questa frequentati.

