Malore improvviso morto 42enne

Francesco Cincis si è sentito male in casa, poi è stato portato in ospedale. Per chiarire le cause del decesso è stata disposta un’autopsia 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso, morto 42enne

Fano, segretario Pd locale Tommaso Della Dora morto dopo malore improvviso, il 42enne stroncato da un infarto in casa

Tragedia a Fano: Tommaso Della Dora, segretario locale del PD e professionista stimato, è deceduto a soli 42 anni a causa di un infarto improvviso.

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa

La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

Ibiza, italiano 20enne morto in una discoteca dopo malore improvviso per “probabile assunzione di stupefacenti”, era sull’isola per lavoro

Un ragazzo italiano di 20 anni è deceduto nella mattinata di lunedì 19 maggio a Ibiza, dopo un malore improvviso in una discoteca.

MALORE IMPROVVISO: 42ENNE TROVATO MORTO IN CASA DALLA COMPAGNA. IL DRAMMA AVVENUTO A DELLO

MALORE IMPROVVISO: 42ENNE TROVATO MORTO IN CASA DALLA COMPAGNA. IL DRAMMA AVVENUTO A DELLO

Tragedia a Pettino: Francesco Cincis muore a 42 anni per un malore improvviso; Stroncato da un malore in casa Donatello Zatti è morto a 52 anni; Tornava a casa in moto poi all'improvviso la morte a 26 anni | cosa gli è successo; Alessandro Tocco stroncato da un malore a Ibiza | si era trasferito il 5 maggio sognava di diventare chef.

Tragedia a Pettino: Francesco Cincis muore a 42 anni per un malore improvviso

Segnala 41esimoparallelo.it: Francesco Cincis è morto a 42 anni a Pettino per un malore improvviso. Disposta l’autopsia, funerali rinviati.

Lutto a Dello, 42enne muore per un malore

giornaledibrescia.it scrive: A ucciderlo un malore improvviso, preceduto da uno stato di malessere generale che Cristiano aveva accusato nei giorni scorsi. Il 42enne gestiva fino allo scorso gennaio l’attività di famiglia: con il ...

Michela Gerardi e il malore improvviso, trovata morta in casa dalla mamma a 37 anni: era un'infermiera del 118

Riporta msn.com: LECCE - Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane infermiera, operatrice del 118 di Lecce, colta da un improvviso malore in casa. La giovane donna, Michela.