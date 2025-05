Malfunzionamenti di X in via di risoluzione

Attualmente in corso un intervento per risolvere il malfunzionamento di X, dopo il picco di 1.885 segnalazioni registrato alle 15.00. A valle, alle 17.41, le segnalazioni si sono ridotte a 43. Secondo Downdetector, il problema sta progressive diminuiendo, indicando che la piattaforma sta tornando alla normalità.

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma

Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

Approvata in commissione regionale la risoluzione di Blasioli (Pd) sul potenziamento della questura pescarese

La quinta commissione regionale ha dato il via libera alla risoluzione del consigliere PD Antonio Blasioli, mirata al potenziamento della questura di Pescara.

La risoluzione approvata in Regione: "Gaza sta morendo, il Governo agisca per mettere fine ai massacri di Israele"

Il 14 maggio, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione congiunta che chiede un intervento urgente del Governo, delle istituzioni europee e della comunità internazionale per porre fine ai massacri in Gaza.

DimensioneX: Risoluzione dei problemi

Video DimensioneX: Risoluzione dei problemi Video DimensioneX: Risoluzione dei problemi

