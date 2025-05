Maldini unisce il tifo del Milan | a San Siro vince ancora lui

Al San Siro, nel match tra Milan e Monza, un primo tempo surreale ha preso il sopravvento, lasciando spazio alla storica passione rossonera. Mentre Maldini unisce il tifo al successo, la contestazione sugli spalti rivela come la storia del Milan sia ancora protagonista, creando un contesto intenso e coinvolgente che va oltre il campo.

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo sugli spalti: la storia rossonera torna protagonista E’ stato un primo tempo surreale quello a cui abbiamo assistito a San Siro tra il Milan e il Monza. Una partita che chiaramente è passata in secondo piano, con la contestazione dei tifosi che è proseguito sugli spalti dopo la manifestazione di oggi a Casa Milan. Maldini unisce il tifo del Milan: a San Siro vince ancora lui (LaPresse) – Calciomercato.it Si sono così risentiti i cori contro Gerry Cardinale, invitato a vendere e a fare le valigie al pari di Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Paolo Scaroni e Geoffrey Moncada. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Maldini unisce il tifo del Milan: a San Siro vince ancora lui

Leggi anche questi approfondimenti

Boban: “Maldini soffre per il Milan. Se torna? Sarebbe pronto a ridarsi, ma …”

Zvonimir Boban, leggendario ex giocatore e dirigente del Milan, ha recentemente espresso il suo affetto per il club e per l'amico Paolo Maldini.

Milan, Brambati: “Furlani? Mi manderei via. Non è competente. Maldini …”

Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, sono emerse opinioni forti riguardo alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Galliani: “Tifo Milan, Ancelotti al Brasile farà meglio. Scudetto? Un punto in più è tanto”

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan, esprime il suo indelebile tifo per i rossoneri e commenta con entusiasmo il possibile successo di Carlo Ancelotti come ct del Brasile.

How Inter Milan were born from AC Milan

Video How Inter Milan were born from AC Milan Video How Inter Milan were born from AC Milan

Approfondimenti da altre fonti

Maldini unisce il tifo del Milan: a San Siro vince ancora lui

Secondo calciomercato.it: Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo sugli spalti: l'ex dirigente rossonero torna protagonista a San Siro ...

Protesta a Casa Milan, da Paolo Maldini ai cori contro Furlani: cosa sta succedendo

Lo riporta milanlive.it: In corso in questi minuti la protesta pacifica dei tifosi milanisti contro la società: cori per Paolo Maldini, contestazioni per Furlani ...

Tare e il Milan: il tifo rossonero e un aneddoto speciale su Maldini

Scrive msn.com: Tare e il Milan, il nuovo DS racconta il suo tifo per i rossoneri e anche uno speciale aneddoto su Paolo Maldini. Il Milan si prepara a una nuova fase con l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore ...